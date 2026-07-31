Почти 50 тысяч мигрантов проникли в испанскую Сеуту из Марокко

Около 49 тысяч мигрантов могли попасть в автономный город Сеута, расположенный на северном побережье Африки, за последние сутки. Примерно 7 тысяч прибывших могут быть несовершеннолетними. Такие данные приводит МВД Испании, сообщила радиостанция Cadena SER.

Численность населения самой Сеуты составляет около 83 тысяч человек, отмечает ТАСС.

Напомним, испанское правительство ввело подразделения сухопутных войск в город Сеута на севере Африки. Военные помогают Гражданской гвардии сдерживать тысячи марокканских мигрантов, которые штурмуют границу по суше и вплавь. При попытке добраться до берега утонули минимум 19 человек.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал происходящее катастрофой и потребовал объявить чрезвычайное положение, так как центры для беженцев переполнены. Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка срочно вылетели в регион для оценки обстановки.