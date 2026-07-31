Суд арестовал уральца за нападение с ножом на подростка

Верхнепышминский городской суд вынес меру пресечения 19-летнему Алексею Южакову, обвиняемому в нападении с ножом на 17-летнего подростка.

Ранее мы писали, что инцидент произошел 29 июля во дворе дома по ул. Машиностроителе. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, никакой потасовки или ссоры между парнями не было - Алексей просто, идя мимо подростка, оскорбил его, а после ударил ножом. При этом, это не первый криминальный эпизод в его жизни.

Суд избрал Южакову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 28 сентября 2026 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.