Эхо Второй мировой: лесные пожары взорвали тайный склад снарядов во Франции

Лесные пожары на западе Франции привели к неожиданным взрывам. Огонь добрался до забытого склада с боеприпасами времен Второй мировой войны. Об этом происшествии написала "РГ" со ссылкой на агентство DPA. Мэр деревни Ле Порж Марсьяль Занинетти рассказал, что тайник со снарядами находился на частной территории под землей. Власти города даже не подозревали о его существовании.

Глава поселения сообщил в интервью France Info, что в земле начали взрываться старые гранаты. Снаряды разлетались в разные стороны, а один из них пробил стену жилого дома. Когда владелец участка приехал осмотреть свое жилье, он увидел дыру в окне и нашел на полу неразорвавшийся боеприпас.

Журналисты газеты Ouest-France предполагают, что пожар уничтожил старый немецкий блиндаж. Жители региона до сих пор часто находят такие объекты. В 1944 году немецкие войска отступали к побережью Атлантики и оставляли после себя много скрытых складов с оружием. В этот раз никто из людей не пострадал. Спасатели вывезли всех жителей деревни еще до начала взрывов из-за угрозы лесного пожара.

Ранее губернатор Дмитрий Артюхов повторно ввел на Ямале режим ЧС из-за резкого роста числа лесных пожаров: сейчас в регионе зафиксировано 79 очагов на площади свыше 12 тысяч гектаров. Эта мера помогает быстрее привлекать ресурсы для защиты поселков и предприятий от огня.