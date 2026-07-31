Бензиновые качели: в каких регионах топливо стало дешевле

Росстат зафиксировал снижение цен на бензин в 23 российских регионах за неделю с 21 по 27 июля. Сильнее всего стоимость топлива упала в Республике Марий Эл - сразу на 9,7%. Также заправка стала дешевле для жителей Владимирской, Иркутской, Воронежской и Тамбовской областей. В этот список попали Карелия, Коми, Адыгея и город Севастополь. Несмотря на это, общая статистика по стране показывает рост цен в большинстве субъектов федерации, пишет "РГ".

Сразу в 54 регионах России горючее подорожало. Антирекорд поставила Новосибирская область, где цены подскочили на 10,4%. Почти такой же резкий рост на 10,3% показала Республика Мордовия. В Москве и Санкт-Петербурге ценники на АЗС тоже пошли вверх, но не так значительно - на 0,4% и 0,1% соответственно. В итоге средняя цена литра бензина по всей стране за этот период составила 77,69 рубля. Специалисты продолжают следить за ситуацией на рынке, пока водители в разных частях страны наблюдают совершенно разную картину на заправках.

Ранее Пермское УФАС возбудило дело против сети заправок "Ликом" из-за резкого скачка цен на топливо. Антимонопольная служба выяснила, что с 22 по 26 июня бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал там в среднем на 20 рублей за литр. Поскольку компания занимает монопольное положение в ряде районов края, ведомство сочло такие действия необоснованными и ущемляющими интересы водителей.