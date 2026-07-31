Россия будет ежемесячно поставлять в Киргизию 100 тысяч тонн топлива

Россия будет поставлять ежемесячно 100 тыс. тонн горюче-смазочных материалов в Киргизию, условия договоренности, достигнутой между властями двух стран, будут действовать до конца 2026 года, заявили в правительстве Киргизии.

Сообщается, что Россия будет экспортировать топливо в республику по биржевым ценам, передает InvestFuture.

Киргизия импортирует практически 100% потребляемого топлива, и на Россию приходится большая часть поставок. Также поставляют ГСМ в республику Казахстан и – совсем немного – Узбекистан.

В середине июля – на фоне топливного кризиса в России - правительство Киргизии ввело полный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны. Одновременно с этим власти упростили правила импорта.