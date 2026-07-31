В Ozon подтвердили попытку атаки на логистический центр в Татарстане

Логистический объект Ozon в Зеленодольском районе Татарстана не поврежден после атаки БПЛА. Склад уже возобновил работу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Сотрудников склада, уточнили в Ozon, эвакуировали "в считанные минуты", пострадавших нет. Эвакуация прошла в соответствии с требованиями безопасности после объявления беспилотной опасности.

Отметим, один из складов Wildberries также находится в Зеленодольске. Как заявили в пресс-службе компании, объект работает в штатном режиме.

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев сегодня утром сообщил об отражении атаки на логистический центр. Информацию об попавшем под удар объекте он не приводил. По его словам, в результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора нет. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что маркетплейс Ozon дополнительно оборудует свои склады для защиты от пожаров на фоне атак беспилотников на Wildberries. Работы планируется провести на 44 объектах компании по всей стране.