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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Wildberries поставит на паузу инвестпрограмму на фоне разорительных атак беспилотников

Компания Wildberries & Russ, управляющая маркетплейсом Wildberries, на неопределенный срок заморозила инвестиционную программу и приостанавливает переговоры о покупке новых активов на фоне атак беспилотников на склады компании и последовавших выплат продавцам, товары которых сгорели, пишут "Известия" со ссылкой на осведомленные источники.

В самой компании заявили, что сейчас сосредоточились на "перестройке бизнес-процессов для поддержания оборачиваемости товаров партнеров, а также оказании мер поддержки селлерам, чьи товары пострадали в результате атак на объекты компании, для их экономической устойчивости", передает РБК.

Еще одним приоритетом компании сейчас будет усиление безопасности на объектах.

Ранее агентство Reuters сообщало, что российские власти изучают способы поддержки Wildberries, пострадавшей от атак украинских беспилотников. Источники не исключают, что решающую роль здесь сыграет банк ВТБ, который недавно начал плотное сотрудничество с WB Банком – "дочкой" маркетплейса.

Агентство считает, что власти сочтут важным поддержать Wildberries, так как вместе с Ozon эта компания играет важную роль в планах правительства по стимулированию экономического роста в условиях бюджетного дефицита, увеличения военных расходов и замедления экономического роста.

Беспилотники повредили как минимум семь складов компании Wildberries, уничтожив около 10% ее складских мощностей, нарушив работу и нанеся ущерб десяткам тысяч малых предприятий, продающих товары и услуги на этой платформе.

Компания Wildberries заявила, что ей потребуется не менее 30 дней для оценки ущерба, прежде чем она сможет начать выплаты продавцам, чьи товары хранились на пострадавших складах. Компания также объявила о скидках на плату за хранение для поддержки бизнеса.

Высокопоставленный источник в отрасли сообщил Reuters, что компания Wildberries находится в сложной ситуации и, возможно, ей придется обратиться за государственной поддержкой, скорее всего, через государственные банки, чтобы продолжить свою деятельность.

Источник, близкий к компании и осведомленный о текущих переговорах, сообщил, что основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким поддерживает связь с властями по поводу возможных мер помощи владельцам бизнеса, включая налоговые льготы, которые могли бы снизить давление на компанию в вопросе выплаты компенсаций.

Источники сообщили, что поддержка может поступать в виде кредитов от государственных банков компании или ее продавцам, а также налоговых льгот или субсидий.

Теги: wildberries, инвестпрограмма, атака беспилотников


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