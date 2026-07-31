В Екатеринбурге будут судить рецидивиста за убийство 32 года назад

В Екатеринбурге перед судом предстанет ранее неоднократно судимый Олег Туктаров, обвиняемый в убийстве трех человек более 32 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В материалах дела сказано, что в августе 1993 года Туктаров распивал алкоголь с двумя знакомыми в доме № 57 на Опалихинской. В какой-то момент с хозяином квартиры возник конфликт, в ходе которого обвиняемый зарезал мужчину и его знакомую. Второе преступление было совершено в январе 1994 года в одной из квартир на ул. Черепанова, где был обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. Следствие полагает, что владелец жилища также не пережил посиделок с Туктаровым.

Екатеринбуржец обвиняется по п. "з" ст. 102 УК РСФСР. О дате и времени рассмотрения будет сообщено позднее.