Мэр Хабаровска потребовал от подрядчиков в ближайшее время приступить к работам на улице Космической

В ходе осмотра улицы Космической мэр Хабаровска Сергей Кравчук раскритиковал ситуацию с задержкой работ по ликвидации глубоких ям. Глава города провел инспекционный выезд в Первый микрорайон города, в ходе которого осмотрел улицы Калараша и Космическая, а также подъездной путь к спортивной школе «Феникс».

Поводом повышенного внимания к объекту стали обращения граждан по поводу неудовлетворительного состояния проезжей части.

Ремонт данного транспортного узла общей протяженностью более двух километров осуществляется в рамках муниципального контракта, общая стоимость которого более 135 миллионов рублей. Техническим заданием предусмотрен полный комплекс восстановительных работ: замена основания в проблемных местах, устройство нового асфальтобетонного покрытия, замена бордюра и укладка новых тротуаров.

При обследовании улицы Космической глава города указал на недопустимую задержку устранения дефектов дорожного полотна и поручил в кратчайшие сроки обеспечить безопасность движения до начала основного этапа ремонта.

«По улице Космической ежедневно передвигаются тысячи жителей Первого микрорайона, и оставлять дорожное полотно в таком состоянии недопустимо. С момента заключения контракта подрядчик заходит на объект, однако граждане не должны испытывать неудобств в ожидании капитального ремонта. Поручаю незамедлительно ликвидировать глубокие ямы с помощью временных материалов, а до десятого августа привести наиболее критичные участки в проезжее состояние. Что касается капитального ремонта проезжей части по улицам Калараша, Космической и проезда от улицы Калараша до здания спортивной школы «Феникс» по улице Королева, 4Б, то срок сдачи - первого октября нас не устраивает. Ведь здесь расположены спортивные объекты, которые посещает большое количество детей и взрослых. В том числе спортшколы «Феникс» и «Дельфин». Учитывая мощности подрядной организации и отсутствие сторонних помех, подрядчик вполне может ускорить темпы и сдать объект быстрее», - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Представители подрядной организации сообщили, что на объекте уже развернуты подготовительные работы. На ремонтируемых участках специалисты приступили к демонтажу старого бортового камня, выборке непригодного основания и подготовке оснований под новые тротуары. Подрядчик подтвердил технологическую возможность выполнения поручения главы города.