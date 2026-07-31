Две недели на ремонт: Роспотребнадзор ограничил сроки отключения воды

Роспотребнадзор планирует официально ограничить срок отключения горячей воды в России 14 днями. Об этом ведомство сообщило в ответе на запрос депутата Госдумы Светланы Разворотневой. Теперь коммунальные службы должны укладываться в две недели, когда проводят плановые испытания теплосетей, ремонтируют оборудование или чинят трубы внутри домов. Специалисты ведомства подчеркнули, что сроки профилактики не могут превышать время, которое необходимо для технического обслуживания систем водоснабжения, пишут "Известия".

При этом в Минстрое не видят смысла менять федеральные законы ради этой нормы. В министерстве считают, что местные власти и так успешно согласовывают графики работ, поэтому текущих правил вполне достаточно. Пока чиновники спорят о законах, депутаты напоминают жителям о деньгах. Если коммунальщики отключают горячую воду по плану, они обязаны снизить плату в квитанциях минимум на треть. Если же вода исчезла внезапно более чем на сутки, жильцы получают право требовать перерасчета и уменьшения итоговой суммы за ЖКУ.

Тема тарифов сейчас находится под особым контролем государства. Федеральная антимонопольная служба уже получила право пересматривать платежки и нашла нарушения в 65 регионах страны. Власти намерены жестко пресекать необоснованное завышение цен на коммунальные услуги. Таким образом, новые правила не только ограничат время бытовых неудобств для россиян, но и помогут им сэкономить на оплате счетов в случае затянувшегося ремонта.