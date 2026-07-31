В Челябинске управляющему грозит срок по делу о попытке кражи тысяч бриллиантов на 72 млн

В Челябинске будут судить арбитражного управляющего. Речь идёт о попытке украсть бриллианты общей стоимостью 72 млн руб.

По версии следствия, преступление совершено в ноябре 2025 г. Конкурсный управляющий ООО сфабриковал документы о наличии бриллиантов в собственности организации. Потом он внёс ложные данные в систему контроля за оборотом драгоценных камней и подал в суд иск об истребовании драгоценных камней в конкурсную массу.

Его действия пресекли правоохранители. Ранее изъятые 11 тыс. камней стоимостью 72 млн руб. из-за отсутствия доказательств их легального происхождения обращены в собственность государства и переданы в Госфонд России. Дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска, сообщает прокуратура Южного Урала.