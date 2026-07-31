31 Июля 2026
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

Смертоносное лето: тысячи жителей Германии погибли от экстремального зноя

Институт Роберта Коха сообщил, что в 2026 году аномальный зной убил в Германии 9,8 тысячи человек. Большинство погибших - это пожилые люди в возрасте от 75 лет и старше. Исследователи заметили четкую закономерность: как только средняя температура воздуха поднимается выше 20 градусов, смертность в стране начинает быстро расти. В июне метеорологи уже фиксировали рекорды, когда столбики термометров преодолевали отметку в 40 градусов. Эксперты института опасаются, что новые волны жары приведут к еще большему числу жертв среди населения, пишет "Ъ".

Этим летом от невыносимого зноя страдает вся Европа, включая Великобританию, Францию, Италию и Испанию. С конца июня различные осложнения из-за перегрева погубили на континенте более 1,3 тысячи человек. Германия оказалась в числе стран, которые сильнее всего ощутили на себе удар стихии. Врачи и климатологи внимательно следят за ситуацией, так как аномальная погода продолжает испытывать людей на прочность. Специалисты призывают граждан быть осторожнее, поскольку каждый жаркий день увеличивает печальную статистику смертей в европейском регионе.

Ранее на Среднем Урале ввели ограничения для грузовиков на федеральных трассах из-за аномальной жары. 24 июля 2026 года тяжелому транспорту запретили выезжать на дороги с 10:00 до 22:00. 

Теги: жара, температура, опасность


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