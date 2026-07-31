Над Ростовской областью сбиты 150 БПЛА, пострадала женщина

В результате ночной атаки ВСУ в городе Гуково пострадала женщина. Ей была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, жилой многоквартирный дом поврежден в Гуково в результате прилета БПЛА. Произошло разрушение межэтажных перекрытий, жители эвакуированы в пункт временного размещения.

Губернатор уточнил, что за последние сутки в Ростовской области силами ПВО уничтожено 150 беспилотников.

В Батайске в результате падения обломков повреждены частные дома и здание магазина, в Ростове произошло возгорание лесопосадки. Пострадавших нет, сообщил Слюсарь. В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.