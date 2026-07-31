Главной проблемой крупного бизнеса во втором квартале стали неплатежи контрагентов

Главной проблемой крупного бизнеса во втором квартале 2026 года стали неплатежи со стороны контрагентов, об этом свидетельствуют результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей.

В начале года бизнес чаще ставил среди главных проблем на первое место снижение спроса, но во втором квартале ситуация поменялась. Неплатежи называют главной помехой уже 40% участников опроса. Впрочем, о сокращении спроса заявляет каждый третий бизнес. Менее острыми стали проблемы кредитования (15%) и санкционного давления (9%), передает РБК.

Также компаниям не хватает оборотных средств – на это жалуется каждый четвертый, примерно столько же отмечают ухудшение условий поставок сырья и комплектующих. В РСПП считают, что это связано с топливным кризисом.