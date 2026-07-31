На выпуск трех первых Ил-114-300 правительство России направит дополнительно 2,6 миллиарда рублей

Дополнительные 2,6 млрд руб. правительство России направит на достройку первых трех серийных самолетов Ил-114-300, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Эти решения обеспечат динамичную загрузку как промышленных предприятий, так и постепенное обновление парка авиационной техники российских авиакомпаний самолетами отечественного производства", - прокомментировал глава правительство решение о выделении средств.

О получении самолетом сертификата типа сообщил на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге премьер-министр России Михаил Мишустин. Это звучало как успех на фоне крайней неопределенности с флагманами авиастроения – импротозамещенным "Суперджетом" и МС-21, которые до сих пор не сертифицированы. Однако, как выяснилось, у Ил-114-300 пока будут серьезные ограничения. Так, эксплуатироваться он может в температурном диапазоне от -9 до +25 °C. У его предшественника, получившего сертификат во второй половине 90-х, этот диапазон составляет от -30 до +45 °C. Сертификат типа по условиям эксплуатации существенно уступает даже предшественнику Ил-114-300 – еще советским Ил-114-100, писали "Ведомости". Например, не допускается эксплуатация в условиях обледенения, грозы, мокрых или загрязненных взлетно-посадочных полос. Впрочем, производитель обещает заказчикам к началу поставок избавиться от ограничений.