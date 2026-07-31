В Богдановиче затопило школы и диализный центр. На место выехала председатель ЗакСО

Паводковая обстановка обострилась в Богдановиче: подтопленными оказались не только подвалы и огороды, но и школы и даже диализный центр, из-за чего приходится эвакуировать пациентов. Об итогах посещения города в своих соцсетях написала председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Как она передает слова главы округа Олега Нейфельда, все ресурсы сейчас брошены на ликвидацию последствий паводка - на самых проблемных участках делают траншеи, однако из-за нетипичности ситуации сил не хватает.

Подвал местного диализного центра, где установлены коммуникации для оборудования, затопило. Сейчас решается вопрос о размещении части пациентов в другие центры. Проблема возникла и с подготовкой к новому учебному сезону - 6 из 19 школ оказались подтоплены. Бабушкина предполагает, что за месяц ситуацию удастся разрешить.

"Я связалась с министром общественной безопасности Александром Кудрявцевым. По моей просьбе, на самые сложные участки сегодня были направлены пожарные машины для откачки воды. Министр заверил, что в целом помощь людям и городу с техникой оказывается. Главная сложность в том, что вода грунтовая и снова прибывает, поэтому откачка дает пока лишь временный результат. Надо ждать, когда отступит большая вода", - отметила Бабушкина.