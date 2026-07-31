Арестован второй фигурант дела о гибели уральского ученого Зезина

Суд в Екатеринбурге арестовал второго обвиняемого по делу о гибели директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина. Ближайшие месяцы фигурант проведет в СИЗО.

Инцидент произошел в середине июля. Как сообщалось, Зезин сделал замечание школьникам, которые катались по опытным полям на квадроциклах. Ученый отвез их к родителям, после чего вспыхнул конфликт. Пожилой мужчина был избит и через несколько дней скончался в больнице от сердечного заболевания.

После этого возбудили уголовное дело и в СК установили всех участников инцидента. Были задержаны двое фигурантов, которым предъявили обвинение в хулиганстве. Следствие вышло с ходатайством об их аресте.

Сегодня, 31 июля, Октябрьский районный суд Екатеринбурга заключил второго обвиняемого под стражу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Аркадий Вагнер будет находиться в СИЗО до 28 сентября включительно. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Накануне была избрана мера пресечения первому обвиняемому Александру Реверуку. Его отправили в СИЗО до 26 сентября.