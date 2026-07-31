К 2030 году в ЕГЭ по истории появится устная часть - Рособрнадзор

К 2030 году в ЕГЭ по истории будет внедрена устная часть. В дальнейшем устную часть экзамена могут ввести и в экзамене по литературе, передает РИА Новости со ссылкой на главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

"Мы приступаем к разработке моделей устной части экзамена в ряде гуманитарных предметов. В девятом классе будет устная модель экзамена по истории, она войдет в штатный режим в девятом классе в 2028 году. Соответственно, мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ – прим. ред.), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир - к 2030 году. Если брать еще предметы, скорее всего, в первую очередь будет литература", - сообщил Музаев.

Глава ведомства отметил, что выпускникам ближайших лет не стоит беспокоиться по этому поводу – максимум, что им предложат – поучаствовать в эксперименте с "пробным" устным экзаменом для получения обратной связи.