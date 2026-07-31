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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Власти Испании задействовали войска из-за массового прорыва мигрантов

Испанское правительство ввело подразделения сухопутных войск в город Сеута на севере Африки. Военные помогают Гражданской гвардии сдерживать тысячи марокканских мигрантов, которые штурмуют границу по суше и вплавь.

Ситуация в анклаве напоминает хаос: в город уже проникли около трех тысяч человек, что составляет почти 2% от всех местных жителей. При попытке добраться до берега утонули минимум 18 человек. Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал происходящее катастрофой и потребовал объявить чрезвычайное положение, так как центры для беженцев переполнены.

В соседней Мелилье власти полностью закрыли единственный погранпереход Бени-Энзар. Это произошло после того, как сотни людей попытались прорваться через заграждения. Очевидцы сообщают, что в районе границы слышны выстрелы. Чиновники просят граждан не приближаться к разделительной линии, чтобы не мешать работе силовиков. Президент Мелильи Хуан Хосе Имброда подтвердил, что в город смогли пробраться от 300 до 400 мигрантов. Премьер-министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде-Марласка срочно вылетают в регион для оценки обстановки.

На фоне кризиса Мадрид и Рабат договорились действовать сообща. Министры внутренних дел двух стран решили ускорить депортацию всех, кто попал в Сеуту незаконно. Теперь Испания будет передавать нелегалов марокканской стороне в максимально короткие сроки. Оппозиция внутри страны жестко критикует правительство Санчеса за потерю контроля над границами. Проблема вышла на международный уровень: премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что готова принять жесткие меры и даже приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией для защиты своих рубежей.

Теги: испания, мигрант, войска


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