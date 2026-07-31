Суд помог екатеринбуржцу вернуть деньги за мерч музыканта 9mice

Суд помог жителю Екатеринбурга вернуть 18 тыс. рублей за мерч рэп-исполнителя 9mice (настоящее имя – ИП Дмитриев С.И.), который ему так и не прислали. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Как следует из материалов дела, мужчина заказал брендированную одежду - худи и ремень от музыканта, однако в установленный срок вещи так и не пришли. Когда же посылку доставили в пункт выдачи, ремня внутри не оказалось. Екатеринбуржец отказался забирать товар и направил продавцу досудебную претензию с требованием вернуть деньги, но был проигнорирован.

После этого фанат обратился к мировому судье с иском о защите прав потребителей. Только когда заявление было принято к производству, представители музыканта оперативно связались с истцом и полностью компенсировали ему стоимость заказа. Тогда екатеринбуржец подал ходатайство об отказе от исковых требований.



14 июля мировой судья судебного участка №1 Академического судебного района Мария Колосова вынесла определение о прекращении производства по делу. Таким образом, спор завершился в досудебном порядке, однако сам факт обращения в суд стал решающим аргументом для восстановления нарушенных прав.