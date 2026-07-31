СМИ: Ущерб по делу миллиардера Кустова оценивается в 8,6 млрд рублей

Следствие оценило ущерб по делу основного акционера "Эфко", миллиардера Валерия Кустова в 8,6 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Речь идет о предполагаемом хищении бюджетных средств, выделенных в виде субсидий в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы".

30 июля Кустов был арестован. Его обвиняют по ч.4 ст.160 "Растрата в особо крупном размере" и ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

Ранее по этому же делу задержали заместителя директора по развитию "Эфко" Екатерину Кустову и директора по стратегическому развитию управляющей компании группы Владислава Романцева – суд отправил их в СИЗО. Также арестована замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Кроме того, в Москве в рамках этого дела был задержан генеральный директор "Эфко" Евгений Ляшенко.

Источники сообщают, что претензии к руководству компании связаны с проектом по производству беспилотных авиационных систем "Транспорт будущего" (компания создавалась в 2021-м при участии "Эфко", но потом она продолжила работу вне структуры пищевого холдинга).

Как сообщает Mash, речь может идти о махинациях с дронами на госзакупках. Предположительно, беспилотники "тайком" покупались в Китае и выдавались за свои разработки.