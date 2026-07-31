Екатеринбург и еще два уральских города вошли в топ по качеству жизни

Екатеринбург вошел в топ городов по качеству жизни. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Рейтинг городов-лидеров национального рейтинга качества жизни населения представила государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ". Кроме Екатеринбурга в топ вошли еще два уральских города – Тюмень и Ханты-Мансийск, а также Благовещенск, Казань, Магас и Ставрополь.

Оценка строилась на трех ключевых блоках: развитие экономики и инфраструктуры, социальная сфера (образование, здравоохранение, культура) и мнение горожан. Всего эксперты проанализировали более 300 социально-экономических показателей. На итоговые позиции городов повлияло и их участие в госпрограммах, национальных проектах, а также сотрудничество с бизнесом.

Напомним, что уже завтра, 1 августа, Екатеринбург будет отмечать День города.