В Пермском крае замкнуло проводку в здании администрации губернатора

Очевидцы в соцсетях сообщили о появлении пожарных машин на ул. Куйбышева, передает корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности пояснили, что в административном здании по адресу ул. Куйбышева, 14 произошло задымление из-за короткого замыкания электропроводки. Люди эвакуированы, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.

В здании по ул. Куйбышева, 14 расположены администрация губернатора, профильные министерства и департаменты.