В Свердловской области второй день подряд объявлена беспилотная опасность

Ранним утром 31 июля в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях и подтвердили в региональном ГУ МЧС.

Паслер уточнил, что в регионе могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. А в МЧС призвали уральцев сохранять спокойствие, зайти в укрытие и держаться как можно дальше от окон.

Беспилотную опасность в Свердловской области объявляют уже второй день подряд. Такой же режим вводился утром 30 июля.