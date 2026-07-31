В Екатеринбурге робот проверил коммунальные трубы на прочность

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) 30 июля провели внутритрубную диагностику магистрального трубопровода диаметром 800 мм с помощью роботизированного комплекса. Обследование прошло на участке по улице Академика Вонсовского в Академическом районе, передает корреспондент Накануне.RU.

Ведущий инженер службы диагностики Андрей Слушкин рассказал, что процесс обследования проходит в два этапа. Сперва робот с камерой размечает участок. Затем с магнитным модулем определяет толщину стенок трубы. Информация о дефектах в режиме онлайн выводится на монитор оператора - это позволяет сразу выявлять критические утонения и коррозионные отложения.

"Робот проезжает по трубе со скоростью до 40 метров в час. С помощью намагничивания мы видим состояние внутренней поверхности - где есть дефекты, где толщина стенки уменьшилась. Это дает нам полную картину", - пояснил Слушкин.

Участок на Вонсовского - часть крупной магистрали протяженностью пять километров, которая питает теплом и горячей водой практически весь Академический район. По словам руководителя Академического района тепловых сетей "ЕТК" Вадима Конева, в Академическом районе 358 жилых домов, а также около 50 социальных объектов - школы, детские сады, больницы. В зоне обследуемого участка расположены 120 домов и порядка 20 социальных учреждений.

Диагностика на этом участке плановая - проверки проходят каждые три - пять лет. Робот способен пройти по прямой до 300 метров с учетом углов поворота. Аппарат весит 100 кг, за ним тянутся кабели, поэтому дистанция ограничена. Но энергетики это предусмотрели - магистральный трубопровод разбит на несколько зон - каждый по 300-400 метров. Так что без проверки трубы точно не останутся.

"После того как робот выявит дефекты, их оперативно устранят — заменят критические участки. Магистраль уже опорожнена, поэтому ремонт можно провести сразу, не дожидаясь нового отключения. Заполнение и слив системы занимают около двух суток", - пояснил Вадим Конев.

В Екатеринбурге используется один такой робот. За сезон с его помощью проверяют до восьми километров магистральных сетей. Квартальные сети для такого аппарата слишком малы.

Несмотря на обильные дожди и шквалистый ветер этим летом, диагностику не останавливали.

"Погодные условия сказались, но график мы не нарушили. Затопления и дожди не мешали работе", — подчеркнул Конев.

Отметим, что водоснабжение жителей на период проверки сохраняется: потребителей переключают на резервные магистрали через квартальные сети.

По итогам диагностики будут определены участки, требующие срочного ремонта. Остальные трубы, не имеющие критических дефектов, останутся в эксплуатации еще на 10 -15 лет.