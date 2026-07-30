Международная федерация хоккея отстранила спортсменов из России от МЧ-2027
Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о недопуске спортсменов из России на Чемпионат мира в 2027 году. Решение принял Совет IIHF на последнем заседании.
"На недавнем заседании Совет рассмотрел и обсудил оценку каждого отдельного чемпионата ИИХФ... По итогам этого рассмотрения Совет постановил, что России не будет разрешено участвовать в чемпионатах ИИХФ в сезоне 2026-2027 годов из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности, целостности спорта и целостности спорта", - говорится в сообщении на сайте организации.
Речь идет о:
- Чемпионат мира по хоккею среди мужчин IIHF 2027
- Чемпионат мира по хоккею среди юниоров IIHF 2027 года
- Чемпионат мира по хоккею среди женщин до 18 лет (IIHF) 2027 года
- Чемпионат мира по хоккею среди юношей до 18 лет (IIHF) 2027 года
Что касается Чемпионата мира среди женщин в 2027 году, Совет рассмотрит вопрос о допуске в ноябре 2026 года.