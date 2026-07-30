Международная федерация хоккея отстранила спортсменов из России от МЧ-2027

Международная федерация хоккея (IIHF) заявила о недопуске спортсменов из России на Чемпионат мира в 2027 году. Решение принял Совет IIHF на последнем заседании.

"На недавнем заседании Совет рассмотрел и обсудил оценку каждого отдельного чемпионата ИИХФ... По итогам этого рассмотрения Совет постановил, что России не будет разрешено участвовать в чемпионатах ИИХФ в сезоне 2026-2027 годов из-за сохраняющихся опасений по поводу безопасности, целостности спорта и целостности спорта", - говорится в сообщении на сайте организации.

Речь идет о:

Чемпионат мира по хоккею среди мужчин IIHF 2027

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров IIHF 2027 года

Чемпионат мира по хоккею среди женщин до 18 лет (IIHF) 2027 года

Чемпионат мира по хоккею среди юношей до 18 лет (IIHF) 2027 года

Что касается Чемпионата мира среди женщин в 2027 году, Совет рассмотрит вопрос о допуске в ноябре 2026 года.