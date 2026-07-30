В лесах Ямала вновь ввели режим ЧС регионального характера

В лесах Ямала вновь ввели режим ЧС регионального характера. Решение принято губернатором Дмитрием Артюховым в связи с резким скачком числа природных пожаров. Так, по состоянию на утро четверга, в округе действуют 79 очагов, лес горит на общей площади более 12 тысяч гектаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

Особый режим позволяет оперативно привлекать дополнительные силы для ликвидации возгораний. Главная задача – недопущение перехода огня на населенные пункты и объекты экономики.

В регионе запрещено посещать леса, разводить костры, сжигать сухую траву и мусор. Сообщить о возгорании можно по телефонам 8-800-100-94-00 или 112.

Это уже второе введение режима ЧС в лесах в этом сезоне. Первый раз он был введён 23 июня из-за возгораний в заповеднике "Верхне-Тазовском", а затем отменен после стабилизации обстановки.