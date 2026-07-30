Зона перекрытий в Екатеринбурге на День города будет расширена
Зона перекрытий в День города в Екатеринбурге расширена. По ограничения попали Царская, Первомайская, Дзержинского и еще ряд улиц, сообщает пресс-служба мэрии.
С 1 августа с 18.00 до окончания всех праздничных мероприятий движение также будет прекращено:
- по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской;
- по улице Первомайской, от Царской до Горького;
- по улице Дзержинского, от Царской до Горького;
- по проезду вокруг киноконцертного театра «Космос», от Царской до Николая Никонова.
Кроме того, к закрытым с 20.00 зонам добавятся:
- улица Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;
- улица Первомайская, от Толмачева до Карла Либкнехта;
- Почтовый переулок.
Напомним, что с 22.00 31 июля до 23.50 1 августа (ранее - до 04.00 2 августа) проезд будет невозможен по участкам улиц 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина, и Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 2 по Октябрьской площади. Время и границы перекрытий остальных участков улично-дорожной сети остаются прежними.
При этом, работа наземного и подземного общественного транспорта будет продлена до 01.00 2 августа. Часть маршрутов также временно изменится, о чем мы писали ранее.