Зона перекрытий в Екатеринбурге на День города будет расширена

Зона перекрытий в День города в Екатеринбурге расширена. По ограничения попали Царская, Первомайская, Дзержинского и еще ряд улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 августа с 18.00 до окончания всех праздничных мероприятий движение также будет прекращено:

по улице Царской, от Николая Никонова до Первомайской;

по улице Первомайской, от Царской до Горького;

по улице Дзержинского, от Царской до Горького;

по проезду вокруг киноконцертного театра «Космос», от Царской до Николая Никонова.

Кроме того, к закрытым с 20.00 зонам добавятся:

улица Толмачева, от проспекта Ленина до Первомайской;

улица Первомайская, от Толмачева до Карла Либкнехта;

Почтовый переулок.

Напомним, что с 22.00 31 июля до 23.50 1 августа (ранее - до 04.00 2 августа) проезд будет невозможен по участкам улиц 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина, и Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 2 по Октябрьской площади. Время и границы перекрытий остальных участков улично-дорожной сети остаются прежними.

При этом, работа наземного и подземного общественного транспорта будет продлена до 01.00 2 августа. Часть маршрутов также временно изменится, о чем мы писали ранее.