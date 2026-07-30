Паслер назначил бывшего учителя истории исполняющим обязанности главы Кушвы

Вячеслав Кожевников назначен временно исполняющим полномочия главы Кушвинского муниципального округа. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, указ об этом подписал губернатор Денис Паслер.

Кожевников родился в 1987 году в Кушве. Он окончил Нижнетагильскую государственную социально-педагогическую академию по специальности "История" и Институт новых технологий и управления, получив квалификацию "Специалист в области государственного и муниципального управления".

Свою карьеру будущий мэр начинал учителем истории и обществознания в школе №1 Кушвы. Позже работал методистом Кушвинского краеведческого музея и директором Кушвинского центра занятости. В настоящее время занимает пост заместителя главы Кушвы.

К исполнению обязанностей главы муниципалитета Вячеслав Кожевников приступает с 31 июля 2026 года.

Напомним, что сегодня многолетний глава Кушвы Михаил Слепухин покинул свой пост. Он подал в отставку по собственному желанию, а депутаты утвердили это решение.