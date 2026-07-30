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Фото: Накануне.RU

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» получил грант от ВТБ и благотворительного фонда «ВТБ-Страна» на модернизацию

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» получил грант от ВТБ и благотворительного фонда «ВТБ-Страна» на модернизацию мемориально-литературного музея писателя Алексея Бондина. Тагильский музей — один из 67 победителей второго конкурса корпоративной программы поддержки краеведческих музеев России, всего гранты получили учреждения из 55 регионов. Размер поддержки составил около 1 млн рублей.

Средства направят на проект «Всегда Ваш — писатель Бондин!». Экспозицию в доме Бондина не меняли с 1993 года, хотя музей принимает посетителей с 1959-го. В рамках модернизации планируется обновить сценографию, добавить тактильные и подвижные элементы, экспозиционные аудиоформаты, разработать настольную игру по литературным персонажам и создать сайт музея. Старт работ — 1 сентября 2026 года, завершение — 10 августа 2027 года.

«Проект Нижнетагильского музея-заповедника — яркий пример того, как современные технологии и бережное отношение к наследию могут превратить мемориальный музей в центр притяжения для всей семьи», — заявила управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

Программа «Красота внутри. Краеведческие музеи России» призвана усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. Одна из задач — превратить музеи в привлекательные центры досуга для молодежи и семей, повысить доступность экспозиций для широкой аудитории. Особое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий. В жюри конкурса в этом году вошли советник гендиректора Эрмитажа Светлана Даценко, замглавреда «Российской газеты» Ядвига Юферова, а также представители НИУ ВШЭ, Президентского фонда культурных инициатив и Русского географического общества

Теги: втб, грант, музей бондина, модернизация


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