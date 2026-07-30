Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес основателя Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов.

Накануне ФСБ заявила, что Дурову* предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Поводом стал отказ мессенджера удалить паблик и чат-бот, через которые, как считают силовики, украинские спецслужбы вербовали российскую молодежь.

В международный розыск Дуров* пока не объявлен.

Основатель Telegram уже несколько лет находится под следствием французских силовиков, которые обвиняют его в пособничестве различным преступлениям (тоже с помощью мессенджера), в том числе наркотрафику и торговле людьми.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга