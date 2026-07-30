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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Первый обвиняемый по делу о гибели уральского ученого Зезина отправится в СИЗО

В Екатеринбурге арестован первый обвиняемый по делу о гибели директора Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никиты Зезина. Такое решение сегодня вынес Октябрьский районный суд.

Ранее сообщалось, что Зезин сделал замечание школьникам, которые катались по опытным полям на квадроциклах. Ученый отвез их к родителям, но затем вспыхнул конфликт. Пожилой мужчина был избит и через несколько дней скончался в больнице – как сообщалось, от сердечного заболевания.

Никита Зезин(2026)|Фото: пресс-служба УрФАНИЦ УрО РАН

Было возбуждено уголовное дело. Позже в СК заявили, что установили всех участников инцидента с избиением уральского ученого. Были задержаны двое фигурантов, им предъявили обвинение в хулиганстве. Следствие вышло с ходатайством об их аресте.

Сегодня была избрана мера пресечения первому обвиняемому Александру Реверуку. Его отправили в СИЗО. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, под стражей он пробудет до 26 сентября включительно.

Приговор в суде(2025)|Фото: Накануне.RU

Ожидается, что решение по мере пресечения для второго фигуранта будет принято 31 июля.

Ранее стало известно, что у скончавшегося уральского ученого были постоянные конфликты с местными из-за опытных полей, по которым на квадроциклах катались дети. А общественник Дмитрий Чукреев считает, что гибель Никиты Зезина может быть связана с его деятельностью, так как сотрудник РАН мешал ассенизаторам, сливавшим фекалии в поля.

Теги: Зезин, ученый, избили, суд, арест, Екатеринбург


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