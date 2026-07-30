30 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

СМИ: Ozon обустроит дополнительную защиту складов от пожаров

Маркетплейс Ozon дополнительно оборудует свои склады для защиты от пожаров на фоне атак беспилотников на Wildberries – основного конкурента компании.

Так, Ozon разместил закупку, в ТЗ к которой предполагается монтаж полос негорючей стеклоткани по периметру крыш складов – это будет "зона, свободная от пожарной нагрузки". На крышах будут созданы "пожарные разрывы", через которые огонь не сможет перекинуться.

Работы планируется провести на 44 объектах Ozon по всей стране, передает Telegram-канал "Осторожно, новости".

30 июля Ozon отчитался о резком росте чистой прибыли во втором квартале – она достигла 10 млрд руб. Компания показывает уже пятый прибыльный квартал. На этих новостях растут и акции маркетплейса на Мосбирже.

Чистая прибыль во втором квартале 2026 года выросла в 28 раз относительно второго квартала прошлого года. Выручка выросла на 47%, объем товарооборота вырос на 37%. Похожие цифры компания показывает и по итогам полугодия.

Теги: ozon, склады, wildberries, защита, пожар


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