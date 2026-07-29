Иранская делегация в ходе рабочего визита в Астраханскую область обсудила конкретные проекты и возможные пути сотрудничества с региональными партнёрами

По приглашению администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» в Астраханской области находится с рабочим визитом делегация компании «Jahan Noor», являющейся крупнейшим в Иране производителем осветительного оборудования. Председатель Совета директоров Хоссейн Ахмадизаде и генеральный директор компании Али Ахмадизаде знакомятся с промышленным потенциалом региона, обсуждают конкретные проекты и возможные пути сотрудничества с астраханскими партнёрами.

Глава муниципального образования «Городской округ город Астрахань» Игорь Редькин провёл встречу с членами делегации компании «Jahan Noor». В ней приняли участие заместитель министра внешних связей Астраханской области Алексей Айдин и Генеральный консул Исламской Республики Иран в Астрахани Ахмад Хейдариан.

Стороны договорились провести экспертную встречу членов делегации компании «Jahan Noor» со специалистами в области городского освещения, строительства и ЖКХ Астрахани.

В рамках визита состоялась рабочая встреча членов иранской делегации с руководством АО «ОЭЗ «Лотос», в ходе которой гостям презентовали промышленный и логистический потенциал особой экономической зоны промышленно-производственного типа и портовой особой экономической зоны, входящих в Каспийский кластер. Руководители компании «Jahan Noor», в свою очередь, рассказали о заводе по производству современного осветительного оборудования, отметив, что предприятие имеет богатую историю, его продукция востребована и пользуется спросом у покупателей.

Во время бизнес-встречи в Союзе «Астраханская торгово-промышленная палата» состоялась презентация продукции компании «Jahan Noor».

«Среди проектов, которые мы реализовали — офисы крупных иранских банков и авиакомпаний в Тегеране, нефтяные платформы „Южный Парс“, освещение городских проспектов в Ашхабаде и многое другое», — сообщил членам Палаты генеральный директор компании «Jahan Noor» Алиреза Ахмадизаде, отметив, что предприятие заинтересовано в развитии сотрудничества с российскими компаниями.

Астраханские участники переговоров поделились с иранскими коллегами опытом ведения внешнеэкономической деятельности, предложили представителям компании «Jahan Noor» рассмотреть возможность разместить производственные мощности компании на территории особой экономической зоны «Лотос». Это поможет получить все необходимое для создания современного производства при минимальных издержках.

«Мы в торгово-промышленной палате всегда стремимся создавать условия, при которых бизнес может уверенно развиваться: помогаем находить партнёров, консультируем по вопросам внешнеэкономической деятельности, содействуем в решении практических задач — от оформления документов до поиска каналов сбыта. Уверена, что опыт и продукция компании „Jahan Noor“ будут востребованы на нашем рынке, а совместные проекты станут примером эффективного международного сотрудничества», — отметила в своем выступлении президент Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» Виктория Клыканова.

В ходе визита гости из Ирана также посетили особую экономическую зону «Лотос», АО «Морской порт Астрахань», АО «МБ Банк», ряд предприятий торговли Астрахани.