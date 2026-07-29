В Россию из ОАЭ экстрадируют блогера Лусик Карапетян

В Россию из ОАЭ экстрадируют блогера Лусик Карапетян. Она стала фигуранткой дела о мошенничестве, возбужденного в отношении другого блогера – Хизри Зарипова.

Следствие считает, что девушка в составе организованной группы с декабря 2020 по апрель 2021 гг. похитила 85 тыс. руб., обещая крупную прибыль в результате инвестиций. Позже она скрылась за границей, была объявлена в международный розыск. Карапетян задержали в ОАЭ, после чего Генпрокуратура России направила запрос о её выдаче.