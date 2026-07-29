В Челябинске утверждено изъятие имущества у экс-главы реготделения Роспотребнадзора

В Челябинске отказано в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семенова.

Он пытался оспорить изъятие имущества стоимостью более 400 млн руб. Решение осталось в силе, сообщил "Ъ-Южный Урал" источник в правоохранительных органах.

Ранее в Челябинске изъято в доход государства имущество экс-руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Семёнова и его семьи. Его общая стоимость – 400 млн руб. Он совмещал госслужбу и бизнес.

По данным прокуратуры, за деньги, полученные через коррупцию, он купил шесть квартир, три жилых дома, 18 участков, 12 нежилых помещений общей площадью 25 тыс. "квадратов" в Москве, Московской и Челябинской областях, а также 17 транспортных средств. В итоге Генпрокуратура обратилась в суд, требуя изъять это имущество. Иск удовлетворён.