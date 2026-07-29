Гроб с телом сенатора Грэма* не открыли на похоронах в Вашингтоне

Гроб с телом американского сенатора Линдси Грэма* не открывали во время церемонии прощания. Трансляцию вел телеканал C-Span на YouTube.

Мероприятие проходило два дня - 28 и 29 июля - в Вашингтоне. В ротонде Капитолия США гроб был накрыт американским флагом. Затем он был доставлен в Национальный Собор Вашингтона, и флага уже не было, однако гроб так и не открыли во время прощания.

Напомним, 71-летний сенатор-республиканец Грэм* скоропостижно скончался после поездки в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским. Политик был с визитом на Украине 10 июля, а вечером 11 июля умер. Официально о смерти Грэма* американская сторона объявила 12 июля. Причиной названы проблемы с сердцем.

Отметим, Вашингтон не давал комментариев относительно точных обстоятельств гибели Грэма* после его поездки на Украину. На фоне этого смерть сенатора, а затем и его похороны в закрытом гробу, вызвали волну конспирологических теорий. В частности, появилась версия о том, что внезапная кончина Грэма* может быть напрямую связана с событиями в Киеве. По информации различных источников, именно в тот день, когда сенатор находился на Украине, имел место прилет ракеты по заводу, который производит дроны.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ