Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Журналистку Дарью Шипачеву приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому подробности обвинения не известны. Решение вынес Московский городской суд.

Известно, что 12 лет колонии – минимальный срок по статье о госизмене – запрашивало обвинение. Это связано с тем, что журналистка вину признала, дело рассматривалось в особом порядке.

Также Шипачевой назначили штраф в 300 тыс. руб. и ограничение свободы на один год, передает ТАСС.

По неподтвержденным данным, Шипачеву задержали в 2025 году. Журналистка ранее писала для российских деловых СМИ, таких как Forbes и РБК, занималась научной и медицинской журналистикой.