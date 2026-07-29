Суд оправдал свердловчанку, обвиняемую в смерти сына и его друга под снежной лавиной

Шалинский районный суд вынес оправдал местную жительницу, обвиняемую в смерти ее 9 летнего сына и его 8-летнего друга. Мальчиков накрыло снежной лавиной. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Трагедия произошла 15 февраля текущего года на горе Соколинка в селе Сылва. Сын погибшей позвал своего друга покататься на "ватрушке", однако во время игр мальчиков накрыла снежная лавина, под которой они задохнулись.

Следствие считало, что мать мальчика купила ребенку небезопасный тюбинг и за месяц до трагедии привела на небезопасный склон, что и стало причиной гибели несовершеннолетних. Ей предъявили обвинение по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Однако за женщину вступились родители второго мальчика, заявив, что она является такой же жертвой случившегося, как и они сами.

В рамках процесса были допрошены 24 свидетеля, каждый из которых единогласно указал на отсутствие вины обвиняемой, связывая гибель детей с экстремальными погодными условиями. Очевидцы назвали причиной схода снега опасный природный фактор: рекордное количество осадков за зиму в сочетании с внезапной оттепелью, которая сделала снежный покров на склоне крайне нестабильным.

Гособвинение не смогло предоставить достаточных доказательств вины подсудимой. Изучив материалы дела и показания сторон, суд пришел к выводу, что в действиях подсудимой отсутствует состав преступления, и постановил оправдательный приговор.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.