Большая часть товаров на складе Wildberries в Рязани уцелела

Утром 29 июля губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на предприятии в Рязани начался пожар в результате атаки украинских беспилотников. Шесть человек госпитализированы. Сотрудников логистического центра Wildberries эвакуировали.

"Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализован.



