Большая часть товаров на складе Wildberries в Рязани уцелела
Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани локализован.
"Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Утром 29 июля губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что на предприятии в Рязани начался пожар в результате атаки украинских беспилотников. Шесть человек госпитализированы. Сотрудников логистического центра Wildberries эвакуировали.
Логистические центры Wildberries подвергаются атакам беспилотников с 18 июля.