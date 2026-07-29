Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел совещание по созданию пятого внутригородского округа Краснодара

В Законодательном Собрании Краснодарского края прошло совещание под руководством спикера Юрия Бурлачко по вопросу выделения из Прикубанского внутригородского округа Краснодара новой административной территории.

В совещании приняли участие исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин, председатель регионального Совета судей Андрей Ольков, депутаты кубанского парламента, директор краевого департамента внутренней политики Виталий Пикула, глава Краснодара Евгений Наумов и его заместители, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

Руководитель ЗСК отметил сложность и актуальность обсуждаемого вопроса не только для города, но и для всего региона в целом.

«Сегодня Прикубанский внутригородской округ Краснодара является самой густонаселенной территорией краевого центра. Здесь проживают порядка 900 тыс. человек, что выше, чем численность населения некоторых субъектов Российской Федерации. Выделение нового округа в первую очередь упростит коммуникацию жителей с представителями органов власти, снизит нагрузку на объекты социальной инфраструктуры», – сказал Юрий Бурлачко.

Глава ЗСК подчеркнул необходимость комплексного подхода к решению ситуации. В частности, он отметил важность тщательной проработки вопроса организации дополнительных подразделений судебных, правоохранительных и надзорных органов, военного комиссариата и других социально значимых структур на территории нового городского округа.

Глава администрации города Краснодара Евгений Наумов и его заместитель Артем Губский представили участникам совещания проект дорожной карты будущих преобразований. По словам градоначальника, разделение Прикубанского округа – давно назревший вопрос, к решению которого предстоит подключить в числе прочих и федеральные органы власти.

Директор краевого департамента внутренней политики Виталий Пикула проинформировал о порядке подготовки опроса граждан об изменении административно-территориального устройства и наименовании нового округа. И отметил, что опрос, требующий подготовки соответствующего пакета документов, будет проводиться по инициативе Губернатора региона.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимир Бекетов высказал мнение, что разделение Прикубанского округа предотвратит возможные издержки, связанные с перенаселением данной территории.

Председатель профильного комитета ЗСК Андрей Дорошев также напомнил присутствующим о юридических нюансах процесса преобразования административно-территориальных единиц. Он подчеркнул, что комитет окажет органам местного самоуправления всю необходимую правовую поддержку.

Александр Трухин сообщил, что прокуратура поддерживает обсуждаемую инициативу.

В заключение Юрий Бурлачко призвал присутствующих не сбавлять темпы начатой работы, определить конкретные сроки реализации ее отдельных этапов, последовательно придерживаться их, содержательно наполнив дорожную карту.

По итогам совещания с учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений была принята резолюция.