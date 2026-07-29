Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел совещание по созданию пятого внутригородского округа Краснодара

29 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Политика Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел совещание по созданию пятого внутригородского округа Краснодара

В Законодательном Собрании Краснодарского края прошло совещание под руководством спикера Юрия Бурлачко по вопросу выделения из Прикубанского внутригородского округа Краснодара новой административной территории.

В совещании приняли участие исполняющий обязанности прокурора Краснодарского края Александр Трухин, председатель регионального Совета судей Андрей Ольков, депутаты кубанского парламента, директор краевого департамента внутренней политики Виталий Пикула, глава Краснодара Евгений Наумов и его заместители, председатель городской Думы Краснодара Вера Галушко.

Руководитель ЗСК отметил сложность и актуальность обсуждаемого вопроса не только для города, но и для всего региона в целом.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

«Сегодня Прикубанский внутригородской округ Краснодара является самой густонаселенной территорией краевого центра. Здесь проживают порядка 900 тыс. человек, что выше, чем численность населения некоторых субъектов Российской Федерации. Выделение нового округа в первую очередь упростит коммуникацию жителей с представителями органов власти, снизит нагрузку на объекты социальной инфраструктуры», – сказал Юрий Бурлачко.

Глава ЗСК подчеркнул необходимость комплексного подхода к решению ситуации. В частности, он отметил важность тщательной проработки вопроса организации дополнительных подразделений судебных, правоохранительных и надзорных органов, военного комиссариата и других социально значимых структур на территории нового городского округа.

Глава администрации города Краснодара Евгений Наумов и его заместитель Артем Губский представили участникам совещания проект дорожной карты будущих преобразований. По словам градоначальника, разделение Прикубанского округа – давно назревший вопрос, к решению которого предстоит подключить в числе прочих и федеральные органы власти.

Директор краевого департамента внутренней политики Виталий Пикула проинформировал о порядке подготовки опроса граждан об изменении административно-территориального устройства и наименовании нового округа. И отметил, что опрос, требующий подготовки соответствующего пакета документов, будет проводиться по инициативе Губернатора региона.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Владимир Бекетов  высказал мнение, что разделение Прикубанского округа предотвратит возможные издержки, связанные с перенаселением данной территории.

Председатель профильного комитета ЗСК Андрей Дорошев также напомнил присутствующим о юридических нюансах процесса преобразования административно-территориальных единиц. Он подчеркнул, что комитет окажет органам местного самоуправления всю необходимую правовую поддержку.

Александр Трухин сообщил, что прокуратура поддерживает обсуждаемую инициативу.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

В заключение Юрий Бурлачко призвал присутствующих не сбавлять темпы начатой работы, определить конкретные сроки реализации ее отдельных этапов, последовательно придерживаться их, содержательно наполнив дорожную карту.

По итогам совещания с учетом озвученных в ходе обсуждения замечаний и предложений была принята резолюция.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, зск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети