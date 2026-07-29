Основателя BitRiver Игоря Рунца отправили в СИЗО по делу о мошенничестве на миллиард

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере Игорю Рунцу, который основал крупнейшую в России майнинговую компанию BitRiver. По информации РБК, уголовное дело касается поставок оборудования для добычи криптовалюты структурам холдинга En+. Правоохранительные органы оценивают общий ущерб от действий предпринимателя почти в 1 миллиард рублей.

Из-за новых обстоятельств дела Замоскворецкий районный суд Москвы 22 июля ужесточил меру пресечения бизнесмену. Судья отменил домашний арест и отправил Игоря Рунца в следственный изолятор на два месяца. Теперь глава BitRiver будет ждать окончания расследования под стражей. По версии следствия, предприниматель совершил преступление при закупке техники, необходимой для работы цифровых активов.

К марту 2026 года майнеры добыли 20 млн биткоинов, оставив в резерве менее 4,7% от общего лимита в 21 млн монет. Из-за механизма халвинга, который каждые четыре года вдвое урезает награду за добычу, выпуск последнего миллиона монет растянется до 2139 года.