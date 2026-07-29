Бывшему замминистра обороны России сократили срок заключения с 19 до 10 лет

Бывшему замминистра обороны России Павлу Попову почти в два раза – с 19 до 10 лет – сократили срок заключения в колонии строгого режима, решение принял 2-1 Западный окружной военный суд, рассмотрев апелляционную жалобу, передает "Коммерсант" со ссылкой на защитника Попова Дениса Сагача.

"Ввиду чрезмерной суровости снизили по каждой из статей УК, а по совокупности наказаний путем их частичного сложения окончательное составило 10 лет", - заявил адвокат. Он добавил, что защита будет просить о проведении медосвидетельствования и возможности освобождения Попова от наказания по состоянию здоровья.

В апреле 2026 года суд приговорил бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о взяточничестве и мошенничестве. Также Попов должен выплатить штраф в 85 млн руб. Кроме того, его лишили звания генерала армии в отставке. Прокурор запрашивал для Попова 22 года лишения свободы и штраф в 102 млн руб.

По данным следствия, в 2022–2024 годах Попов, а также заместитель начальника Главного управления инновационного развития Владимир Шестеров и директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов внесли в документацию заведомо ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и совершили многомиллионное хищение бюджетных денежных средств.

Кроме того, установлено, что в 2014-2024 годах Попов получил от гендиректора ОАО "Бамстройпуть" взятку более чем в 45 миллионов рублей за общее покровительство при проведении строительных работ. Также, согласно материалам следствия, в 2020-2024 годах Попов незаконно трудоустроил и освободил от исполнения служебных обязанностей работников парка "Патриот", чем причинил ущерб государству на сумму свыше 8 миллионов рублей.

Ахмедова признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге и приговорили к пяти годам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей. Владимир Шестеров получил шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей.