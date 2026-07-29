Верховный суд запретил штрафовать водителей за парковку с помощью планшетов

Верховный суд признал незаконными штрафы за парковку, которые инспекторы оформляют через планшеты без составления протокола. Поводом стала жалоба водителя из Саратовской области Андрея Рожкова. В июле 2024 года ГИБДД прислала ему "письмо счастья" за стоянку под запрещающим знаком. Нарушение зафиксировал сотрудник навигационного центра на планшет "Паркнет-М". Хотя местные суды поддержали полицию, высшая инстанция полностью отменила штраф, пишет "Ъ".

Суд объяснил, что съемка на планшет не является автоматической фиксацией. По правилам, камера должна работать сама, без участия человека, и висеть на столбе или стоять внутри машины на опоре. Когда инспектор сам выбирает автомобиль и наводит на него объектив, он вмешивается в процесс. В таком случае полиция обязана составить протокол и вручить его водителю лично, а не просто присылать квитанцию по почте. ВС уже высказывал эту позицию в 2019 году, но регионы до сих пор продолжают использовать гаджеты для быстрой выписки штрафов.

Власти начали применять планшеты еще в 2015 году, так как они стоят дешевле стационарных камер. Производители оборудования и операторы систем фиксации настаивают, что устройства работают по закону и соответствуют ГОСТам. Однако юристы и эксперты "Народного фронта" поддерживают решение суда. Они отмечают, что ручной выбор цели создает риск коррупции и предвзятости. Теперь водители могут чаще и успешнее обжаловать подобные наказания, ссылаясь на решение Верховного суда.

Ранее Минтранс РФ выпустил новые рекомендации, согласно которым многодетные семьи с четырьмя и более детьми смогут бесплатно парковать сразу два автомобиля вместо одного. Это решение ведомство подготовило совместно с Госдумой в рамках программы поддержки семей в транспортной сфере.