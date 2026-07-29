Прокуратура разобралась с компанией, задержавшей поставку лекарства от диабета в Екатеринбург

Руководителя отдела закупа ООО "ВитаСпектр", по чьей вине была задержана поставка препарата от диабета в Екатеринбург, привлекли к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что между компанией и региональным минздравом в ноябре прошлого и январе нынешнего года были заключены два госконтракта на поставку медикаментов для лечения сахарного диабета. Поставщик нарушил сроки исполнения на месяц, что повлекло нарушение прав лиц, страдающих от этого заболевания.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга провела проверку, после чего внесла руководителю ООО "ВитаСпектр" представление об устранении нарушений закона.

Препараты были доставлены в город, глава отдела закупа компании привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.