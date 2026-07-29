В Прикамье опрокинулась лодка с тремя людьми на борту. Один пропал

В Пермском крае на реке Чусовая опрокинулась лодка, на борту которой находились три человека. Одного не нашли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства опрокидывания маломерного судна в Пермском крае.

Все произошло 28 июля 2026 года около 20.00 в районе деревни Архиповские Бараки Чусовского района. Лодка столкнулась с каменистой преградой. Ведутся поиски пропавшего пассажира лодки.

По данному факту Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при эксплуатации маломерного флота.

Также взяты на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом.