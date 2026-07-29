Китай поставит Ирану сотни зенитных комплексов для укрепления ПВО

В ближайшие недели Китай отправит Ирану до 400 переносных зенитных ракетных комплексов, включая модели QW-12 и FN-16. Источники агентства Reuters оценивают стоимость этой партии в 60-70 млн долларов. Три осведомленных собеседника подтвердили журналистам факт готовящейся поставки.

Иран и китайский поставщик подписали договор через посредника - гонконгскую компанию Zhongqing Baoshang International Investment. Хотя стороны уже заключили сделку, они еще могут изменить график поставок и точное количество ракет. Эксперты считают, что эти комплексы серьезно усилят иранскую ПВО ближнего действия и подтвердят тесную военную связь двух стран.

Министерство иностранных дел Китая назвало информацию о поставках ПЗРК абсолютно безосновательной. Представители ведомства заявили, что Китай всегда продвигает мир и стремится остановить конфликт. Таким образом, официальный Пекин полностью отрицает сообщения о продаже оружия Ирану.

В первом полугодии 2026 года Китай увеличил закупки российской нефти до 57,28 млн тонн, что на 16,7% больше прошлогодних показателей, при этом расходы Пекина на это сырье подскочили сразу на 31,1% - до 33,13 млрд долларов.