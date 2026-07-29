В Туле совершено покушение на директора компании по разработке БПЛА

В Туле неизвестный пытался застрелить бизнесмена. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство, сообщает СУ СКР по региону.

Нападение произошло 29 июля в подъезде многоквартирного жилого дома на улице Михеева. Злоумышленник несколько раз выстрелил в бизнесмена из огнестрельного оружия. Потерпевший госпитализирован.

По данным газеты "Известия", покушение было совершено на директора компании по разработке беспилотных летательных аппаратов Андрея Черезова. Нападение произошло, когда мужчина открывал дверь в свою квартиру.

Mash пишет, что речь идет о руководителе компании "Русская лаборатория воздушного транспорта". Недавно она получила подряды на поставку беспилотных авиационных систем в Воронежский государственный технический университет для проведения научных работ.