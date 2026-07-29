На свердловских водоемах за сутки погибли взрослый и ребенок

За последние сутки в Свердловской области утонули два человека - взрослый и ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Первый случай был зарегистрирован на акватории Нижне-Качканарского водохранилища Качканарского муниципального округа. Спасатели достали из воды тело женщины. Ребенок же погиб на водоеме у парка-отеля "Евразия" в Екатеринбурге.

Что именно произошло пока не сообщается. По данным фактам сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, что вчера также сообщалось о трех утонувших - двух мужчинах и одном несовершеннолетнем.

Ранее Роспотребнадзор назвал единственный безопасный пляж в Свердловской области в этом сезоне.