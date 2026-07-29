Уральцу грозит срок по делу о краже почти 3 млн у брата – участника СВО

В Трёхгорном 36-летнему горожанину грозит срок по делу о краже у своего брата – участника специальной военной операции почти 3 млн руб.

По версии следствия, преступление совершено в конце 2024 г. Сначала он перевёл себе 975 тыс. руб. с банковского счета родного брата, служившего в зоне проведения специальной военной операции.

Потом, 20-25 декабря, уралец якобы присвоил себе около 2 млн руб., которые брат оставил ему на хранение. Дело рассмотрит городской суд, сообщает прокуратура Челябинской области.